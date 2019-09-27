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Silivri Devlet Hastanesi havadan görüntülendi

Depremin ardından tedbir amaçlı boşaltılan Silivri Devlet Hastanesinde herhangi bir hasara rastlanmadı. Yeniden hizmet vermeye başlayan hastane drone ile havadan görüntülendi.

Genel 27.09.2019, 15:21
Silivri Devlet Hastanesi havadan görüntülendi
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Depremin ardından tedbir amaçlı boşaltılan Silivri Devlet Hastanesinde herhangi bir hasara rastlanmadı. Yeniden hizmet vermeye başlayan hastane drone ile havadan görüntülendi.

İstanbul’da dün yaşanan depremin merkez üssünde bulunan Silivri Devlet Hastanesi, tedbir amaçlı boşaltıldı. Hastanede bulunan cihazlar, bahçede kurulan sahra çadırlarına taşındı. AFAD yetkilileri tarafından hastanede yapılan incelemede herhangi bir hasara rastlanmadı. Bunun üzerine hastane tam kapasite olarak yeniden çalışmaya başladı. Drone ile havadan görüntülenen Silivri Devlet Hastanesi bahçesindeki sahra çadırlarının tedbir amaçlı tutulmaya devam edildiği görüldü.

(İHA)
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