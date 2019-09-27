Silivri Stadı’nın kapalı tribünü tedbiren kapatıldı
Silivri açıklarında dün yaşanan 5,8’lik depremin ardından Silivri Şehir Stadı’nın kapalı bölümleri hasar tespit çalışması nedeniyle tedbiren kapatıldı.
Genel 27.09.2019, 15:12
İstanbul Silivri’de meydana gelen 5,8’lik depremde bazı ev ve okullarda hasar oluşmuştu. İlçe içerisinde gerçekleşen hasar tespit çalışmaları kapsamında Silivri Stadı’nın kapalı bölümleri yetkililerce incelenmek üzere tedbiren kapatıldı. Uzmanlar tarafından yapılacak olan inceleme süresince oynatılacak olan maçların durumuyla ilgili kararın güvenlik kurulu tarafından verileceği öğrenildi.(Ufuk Kıvık/İHA)
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