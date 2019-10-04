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Silivri’de gün batımı kendisine hayran bıraktı
İstanbul’da gün batımı ile birlikte gökyüzü turuncuya büründü. Kimi vatandaşlar bu görsel şölen’in fotoğraflarını çekerken, kimi vatandaşlar ise büyüleyici manzarayı izleyerek tadını çıkardı.
Genel 04.10.2019, 11:12 04.10.2019, 11:19
İstanbul’da gün batımı ile birlikte gökyüzü turuncuya büründü. Kimi vatandaşlar bu görsel şölen’in fotoğraflarını çekerken, kimi vatandaşlar ise büyüleyici manzarayı izleyerek tadını çıkardı.
(Yusuf Eker/İHA)
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