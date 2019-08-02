Sinan Ateş “Ülkü Ocakları eğitim yuvasıdır”

Ülkücü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş, Ülkü Ocakları’nın ne yaptığını, ne söylediğini bilen, nereye ulaşmak istediğinin bilincinde olan muazzam bir fikir ekolü ve köklü bir eğitim yuvası olduğunu bildirdi.

Tarihin Ülkü Ocaklarına kazandırdığı tecrübe ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin nasihat ve derslerinde kendilerine sükûnet tavsiye ettiğine dikkat çeken Ateş, hak bildikleri yoldan ayrılmayacaklarına vurgu yaptı.

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in, sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

“Ülkü Ocakları ne yaptığını bilen, ne söylediğini bilen, nereye ulaşmak istediğinin bilincinde olan muazzam bir fikir ekolü, köklü bir eğitim yuvasıdır.

“Bizim değerlerimiz, çağın gerekleri” parolamız budur. Biz bugün sosyal yapımızın gözünü iki bin yıl geriden iki bin yıl ileriye açacak, hissiyatını yükseltecek, hamiyetini, azmini, kudretini galeyana getirecek, ahlakını göz hizasının üstünde taşıyacak bir davanın temsilcileriyiz.

“ÜLKÜCÜ NE UĞRUNA ÖLMESİ GEREKTİĞİNİ BİLİR”

Bilim ihtirası, kahramanlık ruhu ile yan yana; fedakârlık, azim ile baş başa olursa orada ancak bir ülkücü karakterden bahsedilebilir. Ülkücü ne için doğduğunu, nasıl yaşadığını ve ne uğruna ölmesi gerektiğini bilen, bu üçünün her birini aynı ehemmiyette gören adamdır.

“ÜLKÜ OCAKLARI TÜRKİYE İÇİN VAR”

Ülkü Ocakları Türkiye için vardır. Ülkü Ocakları, Türk-İslam coğrafyalarının umudu olmak için vardır.

Tarihin Ülkü Ocaklarına kazandırdığı tecrübe, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin nasihatleri ve dersleri, bizlere; ihanetlere karşı dikkat, fitnelere karşı uyanıklık, istismara karşı temkin, tahriklere karşı sükûnet tavsiye etmektedir.

Hak bildiğimiz yoldan ayrılmayız; Liderimiz Bilge Türk Devlet Bahçeli'nin çizgisinden, milletin rotasından sapma göstermeyiz.”