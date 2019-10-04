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Sincan OSB'de yangın
- Ankara Sincan OSB'de ısıl işlem yapan bir fabrikada, sabah saatlerinde madeni yağın tutuşması sonucu yangın çıktı
Genel 04.10.2019, 10:30
ANKARA (AA) - Sincan Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) ısıl işlem yapan bir fabrikada, sabah saatlerinde madeni yağın tutuşması sonucu yangın çıktı.
İlk belirlemelere göre, 2 bin metrekarelik alan içerisinde en az 30 ton madeni yağın 500 metrekarelik alanda yandığı tespit edildi.
Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangın nedeniyle fabrikada hasar oluşurken, ekipler tarafından uzun süre söndürme ve soğutma çalışması yapıldı.
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