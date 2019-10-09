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Sınır birliklerine askeri sevkiyat sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando ve araç takviyesi sürüyor.

Genel 09.10.2019, 12:33 09.10.2019, 13:22
Sınır birliklerine askeri sevkiyat sürüyor
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KİLİS (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando ve araç takviyesi sürüyor.

Çeşitli bölgelerden gelen komando birlikleri ve mayına dayanıklı kirpiler, Kilis sınırına doğru hareket etti.

Komando ve araçların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#askeri sevkiyat #kilis #suriye sınırı
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