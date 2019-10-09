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Sınır birliklerine askeri sevkiyat sürüyor
KİLİS (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi sürüyor. Çeşitli bölgelerden daha önce Kilis'e gönderilen askeri araçlardan oluşan konvoy, Elbeyli ilçe merkezinden geçerek...
Genel 09.10.2019, 17:22 09.10.2019, 17:52
KİLİS (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi sürüyor.
Komandoların sınır birliklerine takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
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