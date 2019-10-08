Sınır birliklerine giden askere sevgi gösterisi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere personel takviyesi yapıldı.
Genel 08.10.2019, 16:42 08.10.2019, 16:49
ŞANLIURFA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere personel takviyesi yapıldı.
Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığından çıkış yapan ve askeri personel taşıyan 5 otobüslük konvoy, güvenlik önlemleri altında sınır hattındaki Akçakale ilçesine ulaştı.
İlçe girişinde konvoyu karşılayan vatandaşlar, askerlere sevgi gösterisinde bulunarak, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Vatan size minnettar", "Sonuna kadar sizinleyiz" şeklinde tezahüratta bulundu.
Askeri personel ise vatandaşlara el salladı.
Konvoyun, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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