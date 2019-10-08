Sınır hattına 50 araçlık askeri sevkiyat
Türkiye’nin çeşitli birliklerinden Suriye sınır hattına askeri sevkiyat sürüyor.
Genel 08.10.2019, 11:08
Çeşitli birliklerden takviye amaçlı Suriye sınır hattına gönderilen zırhlı personel taşıyıcılardan oluşan yaklaşık 50 araçlık konvoy, gerekli ikmalleri yapmak için Hatay’ın Kırıkhan ilçesine geldi. İkmalin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında konvoy, Suriye sınır hattına doğru yeniden yola çıktı. Askerlerin ve mühimmatın ihtiyaç duyulan sınır birliklerine konuşlandırılacağı öğrenildi.(İsmet Biçen/İHA)
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