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Sınır Tanımayan Doktorlar “Yemen'deki faaliyetlerinin durduğu“ iddiasını yalanladı

YEMEN (AA) - Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü, Yemen'de faaliyetlerinin durduğu yönündeki haberleri yalanladı.Örgütün Facebook sayfasından yapılan açıklamada, Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütünün, Yemen'deki 22 ilden 11'inde...

Genel 07.09.2019, 21:38 07.09.2019, 22:18
Sınır Tanımayan Doktorlar “Yemen'deki faaliyetlerinin durduğu“ iddiasını yalanladı
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YEMEN (AA) - Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütü, Yemen'de faaliyetlerinin durduğu yönündeki haberleri yalanladı.

Örgütün Facebook sayfasından yapılan açıklamada, Sınır Tanımayan Doktorlar Örgütünün, Yemen'deki 22 ilden 11'inde hükümet ya da Husilerin kontrolündeki bölgelerde yerel yönetimlerle koordineli şekilde faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.

Örgütün Yemen'deki faaliyetlerini askıya aldığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı aktarılan açıklamada, Yemen halkına tıbbi ve insani destek vermeye kararlı oldukları ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, Yemen'deki çatışan taraflara, tıbbi hizmetlerin ve ilaçların ihtiyaç sahiplerine daha kolay ulaşması için gerekli kolaylıkları sağlamaları çağrısı yapıldı.

Yemen'de yaklaşık 5 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle yaşanan insani kriz de ciddi boyutlara ulaştı.

Temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik gibi nedenler de kolera başta olmak üzere salgın hastalıklara davetiye çıkarıyor.

Ülke açlık, kolera, çatışma ve hava saldırıları sonucunda bedelini sivillerin ödediği büyük bir insanlık dramına sahne oluyor.

#Sınır Tanımayan Doktorlar #yemen
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