Sınıra yakın mahallelerin boşaltıldığı iddiası
- Ceylanpınar Kaymakamlığı, ilçede sınıra yakın mahallelerin boşaltılması yönünde valilik kararı olduğuna ilişkin yapılan haberlerin asılsız olduğunu duyurdu
Genel 07.10.2019, 23:10
ŞANLIURFA (AA) - Ceylanpınar Kaymakamlığı, ilçede sınıra yakın mahallelerin boşaltılmasına ilişkin valiliğin kararı olduğu yönünde yapılan haberlerin asılsız olduğunu bildirdi.
Bu tür haberlere itibar edilmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "Muhtemel sınır ötesi harekat kapsamında alınacak tedbirlerle ilgili açıklamaların Şanlıurfa Valiliği ve Ceylanpınar Kaymakamlığı resmi web sayfaları ile sosyal medya hesaplarından takip edilmesi gerekmektedir." ifadesine yer verildi.
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