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Sınıra yakın mahallelerin boşaltıldığı iddiası

- Ceylanpınar Kaymakamlığı, ilçede sınıra yakın mahallelerin boşaltılması yönünde valilik kararı olduğuna ilişkin yapılan haberlerin asılsız olduğunu duyurdu

Genel 07.10.2019, 23:10
Sınıra yakın mahallelerin boşaltıldığı iddiası

ŞANLIURFA (AA) - Ceylanpınar Kaymakamlığı, ilçede sınıra yakın mahallelerin boşaltılmasına ilişkin valiliğin kararı olduğu yönünde yapılan haberlerin asılsız olduğunu bildirdi.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "Ceylanpınar ilçesinde sınıra yakın mahallelerin 36 saat içerisinde boşaltılması yönünde Şanlıurfa Valiliğinin kararının olduğu"na ilişkin haberlerin asılsız olduğu belirtildi.

Bu tür haberlere itibar edilmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "Muhtemel sınır ötesi harekat kapsamında alınacak tedbirlerle ilgili açıklamaların Şanlıurfa Valiliği ve Ceylanpınar Kaymakamlığı resmi web sayfaları ile sosyal medya hesaplarından takip edilmesi gerekmektedir." ifadesine yer verildi.

#Ceylanpınar Kaymakamlığı #mahalle #sınır #Şanlıurfa
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