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Sınıra zırhlı personel taşıyıcı sevkıyatı
Türkiye’deki çeşitli birliklerden gönderilen ve Hatay’a gelen 20 zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), sınır ilçelerine doğru hareket etti.
Genel 09.10.2019, 14:12 09.10.2019, 14:21
Türkiye’deki çeşitli birliklerden gönderilen ve Hatay’a gelen 20 zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), sınır ilçelerine doğru hareket etti.
Güvenlik önlemleri altında askeri tır ve ZPT nakli gerçekleştirilen askeri araçların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği ve sınır boyunca konuşlandırılacağı öğrenildi.
(İsmet Biçen/İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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