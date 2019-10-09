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Sınırda alarm! Okullar tatil edildi, internet ve GSM hatları kapatıldı

Akçakale ilçesinde vatandaşların sınırdan uzak durmaları ve evlerine girmesi uyarıları yapıldı.- İlçede telefon ve internet hatlarında kesintiler yaşanıyor

Genel 09.10.2019, 17:57 09.10.2019, 17:59
Sınırda alarm! Okullar tatil edildi, internet ve GSM hatları kapatıldı
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ŞANLIURFA (AA) - Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı sürerken, Akçakale ilçesinde vatandaşların evlerine girmesi uyarıları yapıldı.

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'daki terör örgütü YPG/PKK hedeflerine obüs atışları yapıldı. Atışların başlamasının ardından bazı vatandaşlar da sokaklara çıkarak Mehmetçik'e destek sloganları attı.

Belediye hoparlörlerinden yapılan duyurularda, vatandaşların sınırdan uzak durmaları ve evlerine girmesi istendi.

Bu arada, obüs atışlarının ardından ilçede konuşlu askeri birliklerden çıkan araçlar sınır hattındaki birliklere doğru hareket etti.

Öte yandan, Akçakale ilçesinde telefon ve internet hatlarında kesintiler yaşanıyor.

Ceylanpınar Belediyesi de yaptığı uyarılarla vatandaşların evlerine girmesini istemişti.

#akçakale #Barış Pınarı #Şanlıurfa
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