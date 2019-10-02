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Sınırda Ermenistan askeri ateş açtı: 1 sivil şehit oldu

Azerbaycan'ın Ermenistan sınırında, Ermeni askerlerinin açtığı ateş sonucu Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirdi.

Genel 02.10.2019, 23:06 02.10.2019, 23:11
Sınırda Ermenistan askeri ateş açtı: 1 sivil şehit oldu
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BAKÜ (AA) - Azerbaycan'ın Ermenistan sınırında, Ermeni askerlerinin açtığı ateş sonucu Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirdi.

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetinden yapılan açıklamada, Ermenistan askerlerinin, Gazah ilinin Kuşçu Ayrım köyünde yol çalışması yapan iş makinesini hedef aldığı bildirildi.

Açıklamada, açılan ateş sonucu kurşun isabet eden iş makinesinin şoförü Seferali Abışov'un hayatını kaybettiği belirtildi.

#azerbaycan #çatışma #Ermenistan
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