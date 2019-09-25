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Sınırın sıfır noktasına asker sevkiyatı
Şanlıurfa’nın Suriye ile sınır ilçesi olan Ceylanpınar’a askeri birlikler sevk edildi.
Genel 25.09.2019, 08:41
Edinilen bilgiye göre, içerisinde askeri personel olan 2 otobüs PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye’nin Resulayn kentinin karşısında bulunan Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine ulaştı. İlçeye gelen askeri personel, otobüslerle 1’inci Hudut Bölük Komutanlığına giriş yaptı. Personelin Suriye sınırında konuşlu bulunan askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi. Konvoya jandarma trafik ekipleri ve ambulans da eşlik etti.(Siber Kuş/İHA)
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