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Sınırın sıfır noktasında 2. devriye hazırlığı
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde 2. devriye faaliyetleri kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait bir helikopter İlçe Jandarma Komutanlığına konuşlandı.
Genel 28.08.2019, 19:15
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde 2. devriye faaliyetleri kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait bir helikopter İlçe Jandarma Komutanlığına konuşlandı.
Geçtiğimiz günlerde ABD’nin Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephan Twitty ve beraberindeki heyet de ilçeye gelerek sınır hattında incelemelerde bulunmuş, ardından 24 Ağustos’ta ABD ve Türk helikopterleri ortaklaşa olarak sınırda devriye faaliyetlerine başlamıştı. Yapılan ilk devriye faaliyetinin ardından 2. devriye uçuşu hazırlığı kapsamında bugün de Kara Kuvvetlerine ait bir helikopter Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığına gelerek buraya konuşlandı.(Mehmet Dikeç - Barış Türel - Sinan Özdemir/İHA)
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