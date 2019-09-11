Son Dakika
İran Cumhurbaşkanı: "Savaş peşinde olanlar kaybedecek”
Vali Çağatay kazada yaralananları hastanede ziyaret etti
Keçiören'e Şair-Yazar Kaysın Kuliyev Parkı
Eldivan’da ev yangını
Eşref Hamamcıoğlu: "Lise müdürü, Fenerbahçe üyeliğinden istifa etti"
Vakıf Emeklilik yeni "Cep Şube" uygulamasını tanıttı
Arda Turan'dan açıklama
OPEC'in ham petrol üretimi ağustosta arttı
CHP'li Büyükşehir Belediye başkanları partiden ayrıldı
İçişleri Bakanlığından ’hız limiti’ açıklaması

Sinop'ta denize kaybolan gencin cesedine ulaşıldı

SİNOP (AA) - Sinop'un Ayancık ilçesinde denizde kaybolan gencin cesedi bulundu. Emniyet Müdürlüğü Deniz Şubesi dalgıçlarınca yürütülen arama çalışmaları kapsamında 3 gün önce arkadaşlarıyla serinlemek için girdiği denizde akıntıya...

Genel 11.09.2019, 10:32 11.09.2019, 13:21
Sinop'ta denize kaybolan gencin cesedine ulaşıldı
banner63

SİNOP (AA) - Sinop'un Ayancık ilçesinde denizde kaybolan gencin cesedi bulundu.

Emniyet Müdürlüğü Deniz Şubesi dalgıçlarınca yürütülen arama çalışmaları kapsamında 3 gün önce arkadaşlarıyla serinlemek için girdiği denizde akıntıya kapılarak kaybolan Özay Yazıcı'nın (18) cesedine ulaşıldı.

Ekiplerce ilçenin Altınköy mevkisinde kayalara sıkışmış halde bulunan Yazıcı'nın cesedi, sudan çıkartılarak Ayancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ayancık ilçesinde 8 Eylül'de serinlemek için denize giren üç kişiden ikisi kurtarılmış, akıntıya kapılan Özay Yazıcı ise kaybolmuştu.

#Ayancık ilçesi #boğulma #deniz #Özay Yazıcı
Yorumlar (0)
27°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 11 Eylül 2019
İmsak 04:52
Güneş 06:18
Öğle 12:51
İkindi 16:24
Akşam 19:13
Yatsı 20:33
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@