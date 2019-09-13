Son Dakika
Halkbank’tan 1,1 milyar TL'lik 4 farklı bono ihracı
AK Parti'den art arda istifa haberleri geliyor
Hatice’den son saniyede altın tekme!
Ankara merkezli sahte kupon operasyonu : 10 gözaltı
Adana'daki FETÖ/PDY davasında karar
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun diplomasi trafiği
İstanbul Havalimanı’nda "Acil Müdahale Timleri" göreve başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Diyarbakır’daki terör saldırısı ve anneler açıklaması
Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi 17 Eylül'de
Kadın milli boksörlerin Kastamonu kampı başladı

Sinop'ta iki çocuk annesi kadının öldüğü kavga

- Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 6'ya yükseldi

Genel 13.09.2019, 16:03 13.09.2019, 17:22
Sinop'ta iki çocuk annesi kadının öldüğü kavga

SİNOP (AA) - Sinop'ta, iki çocuk annesi kadının öldüğü silahlı kavgayla ilgili bir kişi daha tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında kavga sırasında yaralanan ve Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Barış Can Ö, tedavisinin ardından gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Barış Can Ö, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Sinop'ta 4 Eylül'de iki kişi arasında yaşanan silahlı kavga sırasında iki çocuk annesi Gülşah Karaduman vücuduna isabet eden kurşunla hayatını kaybetmiş, biri çocuk 6 kişi de yaralanmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce 5 kişi tutuklanmıştı.

#adliye #sinop #tutuklama
Yorumlar (0)
27°
açık
Namaz Vakti 13 Eylül 2019
İmsak 04:55
Güneş 06:20
Öğle 12:50
İkindi 16:22
Akşam 19:10
Yatsı 20:29
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 7
3. Denizlispor 3 7
4. Çaykur Rizespor 3 7
5. Trabzonspor 3 5
6. Ankaragücü 3 5
7. Sivasspor 3 4
8. Beşiktaş 3 4
9. Galatasaray 3 4
10. Antalyaspor 3 4
11. Gazişehir 3 4
12. Malatyaspor 3 3
13. Konyaspor 3 3
14. Başakşehir 3 3
15. Kayserispor 3 1
16. Kasımpaşa 3 1
17. Göztepe 3 1
18. Gençlerbirliği 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Hatayspor 3 7
3. Fatih Karagümrük 3 7
4. Bursaspor 3 6
5. Adana Demirspor 3 5
6. Keçiörengücü 3 5
7. Adanaspor 3 4
8. Erzurum BB 3 4
9. Osmanlıspor 3 4
10. Akhisar Bld.Spor 3 4
11. Altay 3 4
12. Menemen Belediyespor 3 4
13. Balıkesirspor 3 3
14. İstanbulspor 3 2
15. Altınordu 3 1
16. Boluspor 3 1
17. Giresunspor 3 1
18. Eskişehirspor 3 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 4 12
2. Man City 4 10
3. Leicester City 4 8
4. Crystal Palace 4 7
5. Arsenal 4 7
6. Everton 4 7
7. West Ham 4 7
8. M. United 4 5
9. Tottenham 4 5
10. Sheffield United 4 5
11. Chelsea 4 5
12. Burnley 4 4
13. Southampton 4 4
14. Newcastle 4 4
15. Bournemouth 4 4
16. Brighton 4 4
17. Wolverhampton 4 3
18. Aston Villa 4 3
19. Norwich City 4 3
20. Watford 4 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 3 9
2. Athletic Bilbao 3 7
3. Sevilla 3 7
4. Levante 3 6
5. Real Madrid 3 5
6. Osasuna 3 5
7. Deportivo Alaves 3 5
8. Barcelona 3 4
9. Granada 3 4
10. Valencia 3 4
11. Celta de Vigo 3 4
12. Real Valladolid 3 4
13. Real Sociedad 3 4
14. Mallorca 3 3
15. Real Betis 3 3
16. Villarreal 3 2
17. Getafe 3 2
18. Eibar 3 1
19. Espanyol 3 1
20. Leganés 3 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@