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Sinop'ta silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı

Sinop'ta silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı

SİNOP (AA) - Sinop'ta çıkan silahlı kavgada 1 kadın öldü, 6 kişi de yaralandı. Barış Can Ö. ile Görkem C. arasında kent merkezindeki Gazi Caddesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda her iki...

Genel 04.09.2019, 01:52 04.09.2019, 08:12
Sinop'ta silahlı kavga: 1 ölü, 6 yaralı
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SİNOP (AA) - Sinop'ta çıkan silahlı kavgada 1 kadın öldü, 6 kişi de yaralandı.

Barış Can Ö. ile Görkem C. arasında kent merkezindeki Gazi Caddesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda her iki taraf da birbirlerine tüfek ve tabancayla ateş etti. Açılan ateş sırasında kavga eden 2 kişinin yanı sıra Gülşah K, F.C, Ş.S.Ş, F.A. ve T.S. yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2 çocuk annesi Gülşah K, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren de olay yerinde incelemede bulundu.

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