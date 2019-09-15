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Sinop’ta çıkan hortum korkuttu
Sinop’un Ayancık ilçesinde denizde çıkan ve kıyıya kadar yaklaşan hortum korkuttu.
Genel 15.09.2019, 17:27 15.09.2019, 17:39
Sinop’un Ayancık ilçesinde denizde çıkan ve kıyıya kadar yaklaşan hortum korkuttu.
Yaklaşık 10 dakika süren hortum paniğe neden oldu. Denizde ortaya çıkan ve bir süre sonra kıyıya kadar ilerleyen hortum sonrasında gözden kayboldu.
(Yunus Celal Araz/İHA)
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