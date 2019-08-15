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Sinop’ta gezi teknesi karaya oturdu
Sinop’ta karaya oturan gezi teknesindeki vatandaşlar tahliye edildi.
Genel 15.08.2019, 15:22 15.08.2019, 15:35
Sinop’ta karaya oturan gezi teknesindeki vatandaşlar tahliye edildi.
Sinop İskelesi’nden tura çıkan gezi teknesi İncedayı mevkisinde karaya oturdu. Sahil güvenlik ekiplerinden yardım istenmesi üzerine bölgeye çok sayıda sahil güvenlik ile kıyı emniyeti ekipleri sevk edildi. Botlara alınan vatandaşlar kıyıya getirildi.
Gezi teknesini ise karaya oturduğu yerden kurtarma çalışmaları devam ediyor.
(Osman Aksu - Mustafa Usta /İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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