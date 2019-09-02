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Sırbistan'da 3 gurbetçi trafik kazasında öldü
BELGRAD (AA) - Türkiye'den Avusturya'ya giden 3 gurbetçi, Sırbistan'ın Macaristan sınırındaki Subotica şehrinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.
Genel 02.09.2019, 12:15 02.09.2019, 15:30
BELGRAD (AA) - Türkiye'den Avusturya'ya giden 3 gurbetçi, Sırbistan'ın Macaristan sınırındaki Subotica şehrinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.
Avusturya Devlet Televizyonu ORF’nin haberinde, Türkiye'den ikamet ettikleri Avusturya'ya dönen 4 kişilik gurbetçi ailenin bulunduğu aracın sabah saatlerinde Sırbistan'ın kuzeyindeki Subotica şehrinde kaza yaptığı belirtildi.
Kazada gurbetçilerden 3'ünün olay yerinde yaşamını yitirdiği, birinin ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.
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