Son Dakika
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Slovenya’da
ABD Başkan Yardımcısı Pence: "Uyanık olmak zorundayız"
Şenol Güneş: “Başarmak ve paylaşmak istiyoruz”
İran Dışişleri Bakanı Zarif: “Pandora’nın kutusunu kimse açmasın”
BM’den İdlib’e 40 yardım tırı
Emine Erdoğan ve Bakan Kurum, Salda Gölü’nde incelemelerde bulundu
Şiddet olayları kadınların savunma sporuna ilgisini artırdı
Aydın’da 89 düzensiz göçmen yakalandı
Balıklar tezgahlara serildi
Sevilla, Meksikalı forvet Hernandez'i aldı

Sırbistan'da 3 gurbetçi trafik kazasında öldü

BELGRAD (AA) - Türkiye'den Avusturya'ya giden 3 gurbetçi, Sırbistan'ın Macaristan sınırındaki Subotica şehrinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.

Genel 02.09.2019, 12:15 02.09.2019, 15:30
Sırbistan'da 3 gurbetçi trafik kazasında öldü

BELGRAD (AA) - Türkiye'den Avusturya'ya giden 3 gurbetçi, Sırbistan'ın Macaristan sınırındaki Subotica şehrinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.

Avusturya Devlet Televizyonu ORF’nin haberinde, Türkiye'den ikamet ettikleri Avusturya'ya dönen 4 kişilik gurbetçi ailenin bulunduğu aracın sabah saatlerinde Sırbistan'ın kuzeyindeki Subotica şehrinde kaza yaptığı belirtildi.

Kazada gurbetçilerden 3'ünün olay yerinde yaşamını yitirdiği, birinin ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

#Sırbistanda 3 gurbetçi trafik kazasında hayatını kaybetti #Subotica #Viyana
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@