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Sırbistan'da Müslümanları hedef alan duvar yazısı

- Novi Sad şehrindeki bir kreşin duvarına yazılan "Kosova'dan İran'a kadar ölü Müslümanlar olacak - Ratko Mladic" ifadeleri tepki çekti - Belediye Başkanı Milos Vucevic, yaşananları sert bir dille kınarken, kreşin duvarındaki yazı ise Vojvodina Sosyal Demokratlar Ligi gönüllüleri tarafından boyanarak kapatıldı

Genel 01.10.2019, 17:11
Sırbistan'da Müslümanları hedef alan duvar yazısı

NOVİ SAD (AA) - Sırbistan'ın kuzeyindeki Novi Sad şehrinde bulunan bir kreşin duvarına yazılan "Kosova'dan İran'a kadar ölü Müslümanlar olacak - Ratko Mladic" ifadeleri büyük tepki yarattı.

"Razlicak" isimli kreşin duvarına kimliği belirsiz kişilerce yazılan ve Müslümanları hedef alan yazının üzeri gönüllüler tarafından boyandı.

AA muhabirine konuşan Vojvodina Müftüsü Muhamed Ziljkic, yapılan bu eylemi sert bir şekilde kınadıklarını belirterek, "Endişeliyiz, zira bu tür mesajlar burada yaşayan Müslümanları hedef alıyor." dedi.

Bu tür olayların ülkedeki Müslümanların devlet ile ilişkisine zarar veremeyeceğini vurgulayan Ziljkic, duvar yazısını silen gönüllü vatandaşlara teşekkür etti.

Novi Sad Belediye Başkanı Milos Vucevic de yaşananları sert bir dille kınadığını ifade ederek, olayın faillerinin bir an önce bulunması ve kanun önüne çıkartılması temennisinde bulundu.

Kreşin duvarındaki yazı Vojvodina Sosyal Demokratlar Ligi (LSV) gönüllüleri tarafından boyanarak kapatıldı.

#kınama #Sırbistan #yazı
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