Sırbistan'da Müslümanları hedef alan duvar yazısı
- Novi Sad şehrindeki bir kreşin duvarına yazılan "Kosova'dan İran'a kadar ölü Müslümanlar olacak - Ratko Mladic" ifadeleri tepki çekti - Belediye Başkanı Milos Vucevic, yaşananları sert bir dille kınarken, kreşin duvarındaki yazı ise Vojvodina Sosyal Demokratlar Ligi gönüllüleri tarafından boyanarak kapatıldı
NOVİ SAD (AA) - Sırbistan'ın kuzeyindeki Novi Sad şehrinde bulunan bir kreşin duvarına yazılan "Kosova'dan İran'a kadar ölü Müslümanlar olacak - Ratko Mladic" ifadeleri büyük tepki yarattı.
"Razlicak" isimli kreşin duvarına kimliği belirsiz kişilerce yazılan ve Müslümanları hedef alan yazının üzeri gönüllüler tarafından boyandı.
Bu tür olayların ülkedeki Müslümanların devlet ile ilişkisine zarar veremeyeceğini vurgulayan Ziljkic, duvar yazısını silen gönüllü vatandaşlara teşekkür etti.
Novi Sad Belediye Başkanı Milos Vucevic de yaşananları sert bir dille kınadığını ifade ederek, olayın faillerinin bir an önce bulunması ve kanun önüne çıkartılması temennisinde bulundu.
Kreşin duvarındaki yazı Vojvodina Sosyal Demokratlar Ligi (LSV) gönüllüleri tarafından boyanarak kapatıldı.
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