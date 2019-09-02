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Sırbistan'da posta yoluyla kaçakçılık girişimi
- Avusturya'dan Sırbistan'daki bir adrese posta ile gönderilen ve üzerinde "ikinci el giysi" bulunduğu yazılan kargodaki yaklaşık 200 paket sigara ele geçirildi
Genel 02.09.2019, 13:44
BELGRAD (AA) - Avusturya'nın başkenti Viyana'dan Sırbistan'ın Pancevo şehrindeki bir adrese gönderilen ve üzerinde "ikinci el giysi" olduğu yazılan kargonun içinde yaklaşık 200 paket sigara bulundu.
Kaçakçıların genellikle fiyatların daha düşük olduğu bölge ülkelerinden diğer Avrupa ülkelerine sigara kaçırdıklarına dikkat çekilen açıklamada, kargonun içinde ikinci el giysi bulunduğunun yazılı olmasına rağmen kutudan sadece bir erkek pantolonu çıktığı da belirtildi.
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