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Sırbistan'da posta yoluyla kaçakçılık girişimi

- Avusturya'dan Sırbistan'daki bir adrese posta ile gönderilen ve üzerinde "ikinci el giysi" bulunduğu yazılan kargodaki yaklaşık 200 paket sigara ele geçirildi

Genel 02.09.2019, 13:44
Sırbistan'da posta yoluyla kaçakçılık girişimi
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BELGRAD (AA) - Avusturya'nın başkenti Viyana'dan Sırbistan'ın Pancevo şehrindeki bir adrese gönderilen ve üzerinde "ikinci el giysi" olduğu yazılan kargonun içinde yaklaşık 200 paket sigara bulundu.

Sırbistan Gümrük Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "kaçakçıların küstahlıklarının sınır tanımadığı" ifade edilirken, Belgrad Postanesi'ne ulaşan bir kargo içinde bandrolsüz ve farklı markalarda yaklaşık 200 paket sigara ele geçirildiği kaydedildi.

Kaçakçıların genellikle fiyatların daha düşük olduğu bölge ülkelerinden diğer Avrupa ülkelerine sigara kaçırdıklarına dikkat çekilen açıklamada, kargonun içinde ikinci el giysi bulunduğunun yazılı olmasına rağmen kutudan sadece bir erkek pantolonu çıktığı da belirtildi.

#Avusturya #kaçakçılık #Sırbistan
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