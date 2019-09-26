Şirinevler’de yan yatan bir bina boşaltıldı
Şirinevler’de yan yatan bir binanın tahliye edildiği, Sultangazi ve Eyüp’te iki binada hasar oluştuğu bildirildi.
Genel 26.09.2019, 15:22
AFAD’dan alınan verilere göre, Marmara Denizi’nin Silivri açıklarında 26 Eylül 13.59’da 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İçişleri Bakanlığı AFAD, İstanbul’daki ilk belirlemelerde bazı ilçelerdeki binalarda çatlaklar olduğu ve Avcılar’da bir minarenin kısmen yıkıldığı bilgisine ulaştı. Şirinevler’de yan yatan bir bina tahliye edilirken Sultangazi ve Eyüp’te iki binada hasar oluştu."(İHA)
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