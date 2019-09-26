Sirkeci’de depremden kaçış kamerada
Silivri açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem sırasında Sirkeci Tahtakale İş Hanı’nda vatandaşların kaçış anları kameralara yansıdı.
Genel 26.09.2019, 16:24
Silivri açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Paniğe kapılan vatandaşlar sokaklara döküldü, bazı binalar hasar gördü. Deprem sırasında Sirkeci Tahtakale İş Hanı’nda bulunan vatandaşların yaşadığı korku güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde vatandaşların panik içinde kaçtığı anlar yer alıyor.(Sevban Sevkal - Alper Suat Tutaşı/İHA)
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