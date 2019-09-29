Şırnak'taki “Gençlik ve Huzur Festivali“ coşkuyla sürüyor

ŞIRNAK (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Şırnak'ta düzenlenen "Gençlik ve Huzur Festivali'ne ilişkin, "Bu fotoğraf memleketimin huzura, kardeşliğe, güvene en fazla ihtiyaç duyan, hasret duyan toprakların isyanının fotoğrafıdır. Allah sizden razı olsun." dedi.

Şırnak'ta Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla organize edilen "Uludere Gençlik ve Huzur Festivali" ikinci gününde de büyük ilgi gördü.

Valilik ve Uludere Belediyesince bu yıl ikincisi düzenlenen Kato Dağı eteklerinde İnceler köyü meydanındaki festivalin ikinci gününde de konserler verildi, spor etkinlikleri yapıldı, yöresel ürünler sergilendi.

Festivale katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun selamlarını iletti.

Vatandaşlarla kucaklaşmaya devam edeceklerini ifade eden Ersoy, "Bu fotoğraf memleketimin huzura, kardeşliğe, güvene en fazla ihtiyaç duyan, hasret duyan toprakların isyanının fotoğrafıdır. Allah sizden razı olsun." diye konuştu.

"Bugünkü bu fotoğraf, 'artık yeter' isyanınız bizlere çok büyük bir güç ve çok büyük bir umut veriyor." diyen Ersoy, şunları kaydetti:

"Siz bu birliğinize, beraberliğinize, huzurunuza, kardeşliğinize sahip çıkmaya devam ederseniz Allah'ın izniyle bu memleketin bütün yaylaları, köyleri, ovaları ve bu coğrafyanın bütün toprakları bu güzel insanların emrinde olacak. Bir yandan terör ve teröristle mücadele ederken diğer yandan ömrümüz yettikçe her güzel gününüzde sizin yanınızda olacağız, bundan kimsenin şüphesi olmasın."

- "Bizlere düşen bu ortamı kalıcı hale getirmek"

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan da festivalin bölgedeki birlik ve beraberliğin pekişmesine vesile olduğunu aktardı.

Bölgede ve kentte sağlanan huzurla daha güzel günlere hızlı adımlarla ilerlediklerini dile getiren Pehlivan, şöyle konuştu:

"Tabii ki bu huzur ortamının bu huzur ikliminin sağlanmasında üstün bir gayret var. Bu gayreti ortaya koyan, bizlere destek olan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün bakanlarımıza ve bakanlıklarımıza, devletimizin bütün kurum ve kuruluşlarına, güvenlik birimlerimize ve tek tek bütün vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Huzur iklimi belli bir aşamaya geldi. Şimdi bizlere düşen bu ortamı kalıcı hale getirmek."

- Diyarbakır annelerinin oturma eylemi

AK Parti Şırnak Milletvekili Rizgin Birlik ise Kürtçe yaptığı konuşmada, gençlerin işinin dağa gitmek değil, okumak olduğunu belirtti.

Gençlerin en önemli işinin geleceği inşa etmek olduğuna işaret eden Birlik, gençlerin bu memlekete sahip çıkması gerektiğini aktardı.

Birlik, "Bu memleketin yolunu, okulunu siz yapacaksınız. İşimiz memleketi yıkmak değil. Ey gençler, anaların, babaların ağlamasına izin vermeyin. Yaklaşık bir aydır Diyarbakır'daki HDP il binası önünde annelerimiz, babalarımız oturuyorlar. Çocukları için orada oturuyorlar. Çocuklarını soruyorlar. O çocukları kucaklarından alındı. Anneniz sizi 9 ay karnında taşıdı,15 yıl boyunca da sizi yetiştiriyor. Ondan sonra da biri aklınıza girip sizi bu dağlara götürüyor. Ondan 3 ay sonra da cenazeleriniz ailenize geliyor." şeklinde konuştu.

Kürt olduklarını, bununla da övündüklerini dile getiren Birlik, terör örgütü PKK'nın yaptıklarının Kürtlükle bağdaşmadığını, onların sadece evlere ateş düşürdüğünü kaydetti.

Terör örgütü PKK'nın Şırnak, Cizre, Silopi, Nusaybin ve Diyarbakır'da kazdığı çukurlarla insanlara adeta cehennemi yaşattığına dikkati çeken Birlik, "Artık yeter. Ev yıkmalara artık yeter. Gelin el ele verelim, memleketimize sahip çıkalım. Artık kimsenin oyununa gelmeyelim. Kimsenin oyununa alet olmayın. Gelin kardeşliğimize sahip çıkalım." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, festival alanında kurulan stantlar gezildi, protokol üyeleri müzik eşliğinde halay çekti. Festivalde "Manuş Baba" lakaplı şarkıcı Mustafa Özkan konser verdi.

Festivale, AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Hacı Ahmetoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tamer Bilacan, Uludere Kaymakamı Ahmet Solmaz, Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve vatandaşlar katıldı.