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Şırnak'ta 13 yaşındaki küçük futbolcu derede boğuldu
- İspanya'da geçen yıl düzenlenen turnuvadan birincilikle dönen Şırnak takımı oyuncularından Hamza Avil, serinlemek için girdiği derede akıntıya kapılarak hayatını kaybetti
Genel 08.09.2019, 22:27
ŞIRNAK (AA) - İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen turnuvadan birincilikle dönen Şırnak takımının oyuncularından 13 yaşındaki Hamza Avil, girdiği derede boğuldu.
Yakınları tarafından dereden çıkartılan Avil, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çocuklarını kaybeden Avil'in ailesi, hastane morgu önünde gözyaşı döktü.
Hamza Avil'in, İspanya'nın Barselona kentinde geçen yıl 11 ülkeden yaklaşık 200 takımın katılımıyla düzenlenen Costa Brava Futbol Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil ederek birincilikle dönen Uluslararası Yetenek Avcısı Futbol Akademisi (UYAFA) Şırnak takımının oyuncularından olduğu öğrenildi.
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