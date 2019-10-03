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Sırrı Süreyya Önder'in bireysel başvurusunda ihlal kararı

- Anayasa Mahkemesi, bir toplantıda yaptığı açıklamalar nedeniyle terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan mahkum edilen eski HDP Ankara Milletvekili Önder'in ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine karar verdi

Genel 03.10.2019, 13:14
Sırrı Süreyya Önder'in bireysel başvurusunda ihlal kararı
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ANKARA (AA) - Anayasa Mahkemesi, bir toplantıda yaptığı açıklamalar nedeniyle terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan mahkum edilen eski HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine oy birliğiyle karar verdi.

"Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası onanan Önder, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuştu.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, gündem toplantısında Sırrı Süreyya Önder'in başvurusunu görüştü.

Genel Kurul, Önder'in ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Kararın bir örneği, ihlalin ortadan kaldırılması ve yeniden yargılama yapılması için yerel mahkemeye gönderildi.

Sırrı Süreyya Önder, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezasının kesinleşmesinin ardından Aralık 2018'de Kandıra'daki cezaevine teslim olmuştu.

#Anayasa Mahkemesi #Bireysel başvuru #Hak İhlali Kararı #Sırrı Süreyya Önder
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