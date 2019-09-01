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Sisi ve Sabah, bölgesel ve uluslararası konuları değerlendirdi
- Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed Cabir el-Sabah ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi başkent Kuveyt'te görüştü - Liderler, ikili ilişkilerin yanı sıra Kuveyt ve Mısır'ı yakından ilgilendiren gelişmeler ve kalkınma hamlelerine destek meselesini de masaya yatırdı
Genel 01.09.2019, 12:56
KUVEYT (AA) - Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed Cabir el-Sabah ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, başkent Kuveyt'te bir araya geldi.
Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın, Kuveyt Emirlik Divanı İşleri Bakanı Muhammed Dayfallah Şerar'a dayandırdığı haberine göre, Sabah ile Sisi arasında gerçekleşen görüşmede, bölgesel ve uluslararası konular ele alındı.
Göreve geldiği 2014'ten bu yana üçüncü kez Kuveyt'i ziyaret eden Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, ülkeye ilk resmi ziyaretini Ocak 2015'te, ikinci ziyaretini Mayıs 2017'de yapmıştı.
Sisi ve kendisine eşlik eden heyet, Japonya-Afrika zirvesine katılmak için gittiği Japonya'nın Yokohama kentinden dönüşünde Kuveyt'i de ziyaret etmişti.
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