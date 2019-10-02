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Sisin örttüğü Selimiye'nin görüntüsü büyüledi
- Edirne'de, başta Selimiye Camisi olmak üzere kentteki tarihi eserlerin kubbe ve minareleri siste kayboldu
Genel 02.10.2019, 09:53
EDİRNE (AA) - Edirne'de etkili olan sis nedeniyle başta Selimiye Camisi olmak üzere kentteki pek çok tarihi yapının muhteşem görüntüsü adeta büyüledi.
Edirne'de sabah saatlerinde yüksek kesimlerde sis etki gösterdi.
Mimar Sinan'ın ustalığını konuşturduğu ve "kalem gibi" diye nitelenen 85 metre yüksekliğinde minarelerin bazı bölgelerden sadece külahları görüldü.
"Altın üçgen" olarak adlandırılan bölgedeki Eski ve Üç Şerefeli camilerin de kubbe ve minarelerini kaplayan sis muhteşem manzaralar oluşturdu.
Ulaşımda herhangi bir aksaklığa yol açmayan sis güneşle birlikte dağıldı.
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