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Şişli'de silahlı kavga
- Olayla ilgili 13 kişi gözaltına alındı
Genel 07.10.2019, 14:25
İSTANBUL (AA) - Şişli'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya karıştığı iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.
Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 Ekim saat 18.00 sıralarında Yayla Mahallesi'nde iki grup arasında silahlı kavga çıkması olayına ilişkin çalışma başlattı.
Polis, 5 Ekim'de Mutalip B, Ramazan A, Mustafa Ş, İhsan Y, Muhammet Y, Mehmet A, Özgür N, Kadri Ç, Hakan Ç, Sıraç K, Ferhat S, Muhammet Emin B, ve Sevgi B.'yi (42) yakaladı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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