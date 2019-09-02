Flaş HaberBM’den İdlib’e 40 yardım tırı
Son Dakika
"Sivas 8. Kitap Günleri" fuarı açıldı
- Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında açılan fuarda birçok yazar, gazeteci ve oyuncu sevenleriyle bir araya gelecek
Genel 02.09.2019, 13:18
SİVAS (AA) - Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Sivas 8. Kitap Günleri" açıldı.
Geleneksel hale getirilen ve 4 Eylül etkinlikleri kapsamında Şifaiye Medresesi yanında düzenlenen fuarın açılışında konuşan Vali Salih Ayhan, Sivas Kitap Günleri'nin kente çok yakıştığını söyledi.
Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Konuşmaların ardından fuarın açılışı gerçekleştirildi.
"Sivas 8. Kitap Günleri" kapsamında 8 Eylül'e kadar birçok yazar, gazeteci ve oyuncu, imza günleri ve söyleşi programlarında sevenleriyle bir araya gelecek.
Yeni Sayımız