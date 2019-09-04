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Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu

Genel 04.09.2019, 14:13 04.09.2019, 14:55
Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü

SİVAS (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Erdoğan, etkinlikler kapsamında ilk olarak Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Erdoğan ve beraberindekiler daha sonra saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Törene, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bazı bakanlar, Sivas Valisi Salih Ayhan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, çelenk sunma töreninin ardından Atatürk Kongre Müzesi'ne geçti.

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#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan #100. yıl dönüm #sivas #sivas kongresi
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