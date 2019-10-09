Sivas merkezli "hayali hayvan satışı ve usulsüzlük" operasyonu
- Sivas Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği hesabından yaklaşık 1,5 milyon doların usulsüz harcandığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı
SİVAS (AA) - Sivas merkezli üç ilde düzenlenen operasyonda "hayali hayvan satışı" ve "usulsüzlük" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca, Sivas Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğinin, "2007-2017 yıllarında kesilen stopaj kesintilerinin vergi dairesine yatırılmaması", "Usulsüz ve hayali hayvan satışından gelir elde edilmesi", "Usulsüz destekleme ödemeleri" ve "Küpe işlemlerinde usulsüz giderler" yapılması üzerine zimmet, resmi belgede sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltın alınan şüphelilerden 4'ünün daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.D, A.D. ve B.Ö. tutuklandı, H.B. ise adli kontrol ve yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.
Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca, Sivas Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğinin, "2007-2017 yıllarında kesilen stopaj kesintilerinin vergi dairesine yatırılmaması", "Usulsüz ve hayali hayvan satışından gelir elde edilmesi", "Usulsüz destekleme ödemeleri" ve "Küpe işlemlerinde usulsüz giderler" yapılması üzerine zimmet, resmi belgede sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçlarından soruşturma başlatılmıştı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında bin 250 kişinin bilgi sahibi olarak ifadesine başvurmuş, Sivas Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğinden temin edilen 250 klasör ve 85 bin sayfa evrakı incelemişti.
Birliğe ve şüphelilere ait muhtelif bankalardan temin edilen 100'e yakın hesaba ait hareketleri inceleyen polis ekipleri, birlik hesabından yaklaşık 1,5 milyon doların usulsüz harcandığını tespit etmiş, İstanbul, Tekirdağ ve Sivas il merkeziyle, Şarkışla, Gürün, Kangal, Ulaş ve Yıldızeli ilçelerinde yapılan eş zamanlı operasyonlarda şüpheliler E.D, İ.H, B.T, B.Ö, Z.G, A.D, Z.A, T.Y, H.B, A.K, F.G, S.C, H.S, İ.K, İ.H.K, M.K, C.Y. ve M.B. gözaltına alınmıştı.
Şüphelilerden biri emniyetteki işlemlerinin, 2'si savcılık sorgularının ardından salıverilmiş, 11 zanlı ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
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