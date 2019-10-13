Sivas'ta Kangal köpekleri yarıştı
SİVAS (AA) - Sivas'ta Kangal Köpeği Güzellik Yarışması düzenlendi.Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Sivas Valiliği ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenen...
SİVAS (AA) - Sivas'ta Kangal Köpeği Güzellik Yarışması düzenlendi.
Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Sivas Valiliği ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlenen yarışmada 8 kategoride 103 köpek değerlendirmeye alındı.
"Yavru", "genç", "erişkin" ve "veteran" kategorilerindeki yarışmada Kangal köpekleri, sahipleriyle jürinin karşısına çıktı.
Baş, gövde, boyun, bacak ve renk gibi özelliklerine göre değerlendirilen Kangal köpeklerine jüri üyeleri puan verdi.
Sivas Valisi Salih Ayhan, kentte nitelikli üretim yapan, gayret gösteren ve işi bilen tecrübeli insanları bir araya getirmek istediklerini söyledi.
Kangal köpeklerinin Sivas'ın milli markası olduğunu vurgulayan Ayhan, bu konuda ciddi çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.
Bu mirasa, değere herkesin sahip çıkması gerektiğini dile getiren Ayhan, "Kangal köpeğini maalesef kötü emellerinde kullananlar var. Biz buna müdahale edeceğiz, bunu koruyacağız ve gereken en ağır cezayı da vereceğiz." dedi.
Ayhan, yarışmanın temel gayesinin Kangal ırkına sahip çıkmak olduğunu belirtti.
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