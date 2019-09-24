Son Dakika
Altındağ Belediyesi'nden "Alzheimer" Konferansı...
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 3 PKK'lı öldürüldü
3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları 23 Eylül 2019
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP'nin IMF ile görüşmesine tepki
TÜBİTAK koruma alacak
Kara yollarında durum 23 Eylül 2019
Sivas'ta otomobil devrildi: 2 ölü, 6 yaralı
Şırnak'ta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9 oldu
IMF heyetinin CHP ve İYİ Parti ile gizli görüşmesine tepki

Sivas'ta otomobil devrildi: 2 ölü, 6 yaralı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1'i bebek 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Genel 23.09.2019, 08:38 23.09.2019, 09:00
Sivas'ta otomobil devrildi: 2 ölü, 6 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1'i bebek 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 16 BLA 93 plakalı otomobil, Pınarbaşı-Şarkışla kara yolunun Şarkışla ilçesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildi.

Kazada araçta bulunanlardan Hakan (35) ve Yunus Emre Umuç (1), olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan 3'ü çocuk 6 kişi, Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.

#sivas #Şarkışla #trafik kazası
Yorumlar (0)
10°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 24 Eylül 2019
İmsak 05:07
Güneş 06:30
Öğle 12:46
İkindi 16:10
Akşam 18:51
Yatsı 20:10
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 5 8
5. Denizlispor 5 8
6. Çaykur Rizespor 5 8
7. Galatasaray 5 8
8. Malatyaspor 5 7
9. Trabzonspor 5 6
10. Konyaspor 5 6
11. Beşiktaş 5 5
12. Başakşehir 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Antalyaspor 5 5
15. Ankaragücü 5 5
16. Kasımpaşa 5 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Athletic Bilbao 5 11
2. Real Madrid 5 11
3. Granada 5 10
4. Real Sociedad 5 10
5. Sevilla 5 10
6. Atletico Madrid 5 10
7. Villarreal 5 8
8. Barcelona 5 7
9. Levante 5 7
10. Osasuna 5 7
11. Getafe 5 6
12. Valencia 5 5
13. Deportivo Alaves 5 5
14. Real Betis 5 5
15. Real Valladolid 5 5
16. Celta de Vigo 5 5
17. Mallorca 5 4
18. Espanyol 5 4
19. Eibar 5 2
20. Leganés 5 1

Gelişmelerden Haberdar Olun

@