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Sivas'ta otomobil devrildi: 2 ölü, 6 yaralı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1'i bebek 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Genel 23.09.2019, 08:38 23.09.2019, 09:00
SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1'i bebek 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 16 BLA 93 plakalı otomobil, Pınarbaşı-Şarkışla kara yolunun Şarkışla ilçesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildi.
Kazada araçta bulunanlardan Hakan (35) ve Yunus Emre Umuç (1), olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan 3'ü çocuk 6 kişi, Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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