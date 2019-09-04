Son Dakika
Spot piyasada elektrik fiyatları
Irak petrol ihracatı için ada inşa etmeyi planlıyor
Deniz altındaki elektrik arızalarına yerli robotla müdahale edilecek
Ata Tohumu Projesi tanıtım toplantısı
KoçSistem ve KoçDigital'e Stevie'den 3'ü altın 11 ödül
Karnından 250 gram eroin çıktı
CHP PM Toplantısı
Hong Kong hükümeti geri adım attı
Yemen hükümeti Güney Geçiş Konseyi ile diyaloğa karşı
“Ekip olabilirsek başarabiliriz“

Sivas'ta polis motosikleti devrildi

- Kazada yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı

Genel 04.09.2019, 13:41 04.09.2019, 14:56
Sivas'ta polis motosikleti devrildi

SİVAS (AA) - Sivas'ta polis motosikletinin devrilmesi sonucu bir polis memuru yaralandı.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesine bağlı şahin motorlu ekiplerde görevli polis memuru Ufuk Altunsoy'un kullandığı motosiklet, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı yolunda kontrolden çıkarak devrildi.

Yaralanan Altunsoy, ambulansla Numune Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın, Altunsoy'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kentteki programları için alınan tedbirler kapsamında görevliyken meydana geldiği öğrenildi.

#sivas
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@