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Sivas'ta polis motosikleti devrildi
- Kazada yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı
Genel 04.09.2019, 13:41 04.09.2019, 14:56
SİVAS (AA) - Sivas'ta polis motosikletinin devrilmesi sonucu bir polis memuru yaralandı.
Sivas Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesine bağlı şahin motorlu ekiplerde görevli polis memuru Ufuk Altunsoy'un kullandığı motosiklet, Sivas Nuri Demirağ Havalimanı yolunda kontrolden çıkarak devrildi.
Yaralanan Altunsoy, ambulansla Numune Hastanesine kaldırıldı.
Kazanın, Altunsoy'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kentteki programları için alınan tedbirler kapsamında görevliyken meydana geldiği öğrenildi.
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