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Sivas'ta trafik kazası: 9 yaralı
SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.Halil Çakmak yönetimindeki 16 LFP 01 plakalı hafif ticari araç, D-100 kara yolunun Suşehri ilçesi yakınlarında Osman İlhan'ın kullandığı...
Genel 30.08.2019, 14:59 30.08.2019, 19:41
SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
Sürücü Osman İlhan, eşi Seher İlhan ve kızı İmran Bilgin ile diğer araçta bulunan Gülsüm Çakmak, Arslan Kurnaz, Yusuf Karabulut, Hacı, Sevgi ve Hayrunnisa Cevahiroğlu yaralandı.
Yaralılar, Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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