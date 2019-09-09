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Sivas'ta seyir halindeki yolcu otobüsü yandı
- Yangının erken fark edilmesi sayesinde yolcuları tahliye edilen otobüs kullanılamaz halde geldi
Genel 09.09.2019, 10:58
SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde seyir halindeki otobüste çıkan yangın söndürüldü.
İstanbul'dan Van'a giden Adem Bilgi yönetimindeki 31 DF 402 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmından duman çıkmaya başladı.
Otobüsün tamamına yayılan yangın, Suşehri Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürüldü ancak araç kullanılamaz hale geldi.
Yolcular, başka otobüsle yollarına devam etti.
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