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Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Gölova ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.Zeki Şen (66) yönetimindeki 34 EY 2237 plakalı hafif ticari araç, Yukarıtepecik köyü mevkisinde kontrolden çıkarak...

Genel 12.10.2019, 14:17
Sivas'ta trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Gölova ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Zeki Şen (66) yönetimindeki 34 EY 2237 plakalı hafif ticari araç, Yukarıtepecik köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Aracın altında kalan sürücü Şen, hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan sürücünün eşi Pakize Şen, Gölova Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından, Sivas'a sevk edildi.

#gölova #trafik kazası #sivas
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