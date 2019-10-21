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SMO'ya ait 40 araçlık konvoy Ceylanpınar'a döndü

Suriye Milli Ordusuna (SMO) bağlı birlikleri taşıyan yaklaşık 40 araçlık konvoy, Rasulayn'dan çıkıp Ceylanpınar ilçe merkezine geldi.

Genel 21.10.2019, 12:07 21.10.2019, 12:20
SMO'ya ait 40 araçlık konvoy Ceylanpınar'a döndü

ŞANLIURFA (AA) - Suriye Milli Ordusuna (SMO) bağlı birlikleri taşıyan yaklaşık 40 araçlık konvoy, Rasulayn'dan çıkıp Ceylanpınar ilçe merkezine geldi.

Türkiye ile ABD arasında, Barış Pınarı Harekatı'na 120 saat ara verilerek YPG/PKK'nın güvenli bölgeden çekilmesi amacıyla sağlanan mutabakatta geri sayım sürüyor.

Bu arada, SMO birliklerini taşıyan bir konvoy, Rasulayn'dan çıkıp Ceylanpınar ilçe merkezine giriş yaptı.

Yaklaşık 40 araçtan oluşan konvoya 5 araçlık Türk Silah Kuvvetlerine ait zırhlı araçlar da eşlik etti.

Vatandaşlar, konvoyun ilçe merkezinden geçişi esnasında TSK ve SMO birliklerine sevgi gösterisinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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#Barış Pınarı Harekatı #Ceylanpınar #giriş #konvoy #Suriye Milli Ordusu #türk silahlı kuvvetleri
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