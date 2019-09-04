Sodexo’dan Restaurant Pass Mobil Kart
İSTANBUL (AA) - Sodexo tüketicileri için özel olarak hazırlanan Restaurant Pass Mobil Kart, fiziki olarak basılmayan, Sodexo üye iş yerlerinde harcama yapabilmesini ve Sodexo’nun Restaurant Pass için sunduğu tüm hizmet ve ayrıcalıklardan faydalanmanızı...
İSTANBUL (AA) - Sodexo tüketicileri için özel olarak hazırlanan Restaurant Pass Mobil Kart, fiziki olarak basılmayan, Sodexo üye iş yerlerinde harcama yapabilmesini ve Sodexo’nun Restaurant Pass için sunduğu tüm hizmet ve ayrıcalıklardan faydalanmanızı sağlayan sanal bir kart olma özelliği taşıyor.
Restaurant Pass Mobil Kart, kolay ve hızlı kullanımı ile de tüketicilerin zaman kaybını önlüyor. Bu hizmetten yararlanmak isteyen tüketiciler, 16 haneli Restaurant Pass yemek kartı numarasını Sodexo tarafından SMS olarak alabiliyor. Kullanıcı Sodexo Mobil uygulamasında profil oluşturarak karttan harcama yapmaya anında başlama imkanı buluyor.
Restaurant Pass Mobil Kart kullanıcıları, Sodexo Mobil Uygulaması’na giriş yaptıktan sonra Mobil Ödeme butonundan mobil ödeme kodu alıp ödemelerini tamamlayabiliyor.