Sofya'da "elektrikli scooter" hırsızlığı
SOFYA (AA) - Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da "çevre dostu" olarak beş gün önce hizmete sunulan 150 kiralık scooterin 15'i çalındı."Çevre dostu" olarak tanıtılan kentteki 150 kiralık scooterin 15'i uygulamanın...
SOFYA (AA) - Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da "çevre dostu" olarak beş gün önce hizmete sunulan 150 kiralık scooterin 15'i çalındı.
"Çevre dostu" olarak tanıtılan kentteki 150 kiralık scooterin 15'i uygulamanın ilk günlerinde hırsızların hedefi oldu.
Hizmeti sunan şirketin menajeri Tomaş Tom, yaptığı açıklamada, polisin çabaları sayesinde bazı araçların çalınmasının engellendiğini söyledi.
Trafik Kanunu'nda elektrikli scooterin hiçbir resmi tanımı bulunmaması nedeniyle aceleyle sunulan hizmetin, trafikte sorunlar yaratmaya başladığı ifade ediliyor.
Polis yetkilileri, tanımsız bir araca ve onun sürücüsüne ceza verilemediğini belirtiyor.
Belediye, hızla yaygınlaşan scooterlerin bir an önce yasal düzenlemeye dahil edilmesinde ısrar ediyor.
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