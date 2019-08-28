Son Dakika
Emine Bulut’un kızına 8 yıllığına kayyum atandı
Bakan Akar, Libya İçişleri Bakanı Bashaagha ile bir araya geldi
Yemen ordusu, BAE destekli güçlerin kontrol ettiği Aden’e girdi
Eskişehir merkezli 3 şehirde 18 adrese eş zamanlı uyuşturucu baskını
Şehirlerarası otogarı karıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Günün Özeti - 28 Ağustos 2019
BAL Liginde heyecan 21 Eylül’de başlıyor
Devrilen servis otobüsü alev aldı: 20’si ağır 45 yaralı
Cilvegözü Sınır Kapısı’nda tır yoğunluğu
290 metrelik dev tanker Çanakkale Boğazını kapattı

Sofya'da "elektrikli scooter" hırsızlığı

SOFYA (AA) - Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da "çevre dostu" olarak beş gün önce hizmete sunulan 150 kiralık scooterin 15'i çalındı."Çevre dostu" olarak tanıtılan kentteki 150 kiralık scooterin 15'i uygulamanın...

Genel 28.08.2019, 12:51
Sofya'da
banner63

SOFYA (AA) - Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da "çevre dostu" olarak beş gün önce hizmete sunulan 150 kiralık scooterin 15'i çalındı.

"Çevre dostu" olarak tanıtılan kentteki 150 kiralık scooterin 15'i uygulamanın ilk günlerinde hırsızların hedefi oldu.

Hizmeti sunan şirketin menajeri Tomaş Tom, yaptığı açıklamada, polisin çabaları sayesinde bazı araçların çalınmasının engellendiğini söyledi.

Hırsızların elektrikli scooterdeki GPS düzeneklerini söktüğünü belirten Tom, ardından bu araçların sokaklara bırakıldığını dile getirdi.

Trafik Kanunu'nda elektrikli scooterin hiçbir resmi tanımı bulunmaması nedeniyle aceleyle sunulan hizmetin, trafikte sorunlar yaratmaya başladığı ifade ediliyor.

Polis yetkilileri, tanımsız bir araca ve onun sürücüsüne ceza verilemediğini belirtiyor.

Belediye, hızla yaygınlaşan scooterlerin bir an önce yasal düzenlemeye dahil edilmesinde ısrar ediyor.


#bulgaristan #çevre dostu ulaşım #elektrilkli scooter
Yorumlar (0)
29°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 28 Ağustos 2019
İmsak 04:35
Güneş 06:05
Öğle 12:55
İkindi 16:37
Akşam 19:35
Yatsı 20:59
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Trabzonspor 2 4
6. Sivasspor 2 3
7. Malatyaspor 2 3
8. Beşiktaş 2 3
9. Antalyaspor 2 3
10. Gazişehir 2 3
11. Ankaragücü 2 2
12. Konyaspor 2 2
13. Kayserispor 2 1
14. Galatasaray 2 1
15. Kasımpaşa 2 1
16. Gençlerbirliği 2 0
17. Başakşehir 2 0
18. Göztepe 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 2 3
7. Akhisar Bld.Spor 2 3
8. Osmanlıspor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 2 2
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 2 1
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Atletico Madrid 2 6
3. Real Madrid 2 4
4. Real Valladolid 2 4
5. Athletic Bilbao 2 4
6. Real Sociedad 2 4
7. Deportivo Alaves 2 4
8. Osasuna 2 4
9. Barcelona 2 3
10. Levante 2 3
11. Mallorca 2 3
12. Celta de Vigo 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@