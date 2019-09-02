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Somali'de bombalı araç saldırısı
MOGADİŞU (AA) - Somali'nin başkenti Mogadişu'da bombalı araçla düzenlenen saldırıda yaralananlar olduğu ifade edildi.
Genel 02.09.2019, 09:34 02.09.2019, 13:35
MOGADİŞU (AA) - Somali'nin başkenti Mogadişu'da bombalı araçla düzenlenen saldırıda yaralananlar olduğu ifade edildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mogadişu'nun güneyinde bir kontrol noktasına patlayıcı yüklü araçla saldırı düzenlendi.
Saldırıda güvenlik güçlerinden yaralananlar olduğu belirtilerken, yaralıların durumu ve sayısına ilişkin bilgi verilmedi.
Görgü tanıkları patlamanın çok güçlü olduğunu, olay yerinden alev ve duman yükseldiğini kaydetti.
Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.
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