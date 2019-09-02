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Somali'de bombalı araç saldırısı

MOGADİŞU (AA) - Somali'nin başkenti Mogadişu'da bombalı araçla düzenlenen saldırıda yaralananlar olduğu ifade edildi.

Genel 02.09.2019, 09:34 02.09.2019, 13:35
Somali'de bombalı araç saldırısı
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MOGADİŞU (AA) - Somali'nin başkenti Mogadişu'da bombalı araçla düzenlenen saldırıda yaralananlar olduğu ifade edildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mogadişu'nun güneyinde bir kontrol noktasına patlayıcı yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Saldırıda güvenlik güçlerinden yaralananlar olduğu belirtilerken, yaralıların durumu ve sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Görgü tanıkları patlamanın çok güçlü olduğunu, olay yerinden alev ve duman yükseldiğini kaydetti.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

#Mogadişu #patlayıcı yüklü araç #somali
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