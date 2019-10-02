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Somali'de çifte bombalı saldırı: 6 ölü

MOGADİŞU (AA) - Somali'nin Elasha Biyaha bölgesinde bomba yüklü iki aracın patlaması sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Polis yetkilisi İbrahim Elmi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Mogadişu yakınlarındaki...

Genel 02.10.2019, 19:40
Somali'de çifte bombalı saldırı: 6 ölü

MOGADİŞU (AA) - Somali'nin Elasha Biyaha bölgesinde bomba yüklü iki aracın patlaması sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Polis yetkilisi İbrahim Elmi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Mogadişu yakınlarındaki Elasha Biyaha bölgesinde askeri konvoyun geçişi sırasında çifte bombasaldırı meydana geldiğini belirtti.

Elmi, saldırıda 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını söyledi.

Bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktaran Elmi, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Saldırıları terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.

Ülkenin güneyindeki çok sayıda köy ve kasabayı işgali altında bulunduran Eş-Şebab, sık sık güvenlik görevlilerini ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.


#çifte bomba #saldırı #somali
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