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Somali'de Eş-Şebab operasyonu: 20 ölü

MOGADİŞU (AA) - Somali’nin güneyinde düzenlenen operasyonda en az 20 Eş-Şebab üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Yerel medyada yer alan haberlere göre, Aşağı Cuba’da düzenlenen güvenlik operasyonunda 20’nin üzerinde Eş-Şebab...

Genel 07.10.2019, 13:39
Somali'de Eş-Şebab operasyonu: 20 ölü

MOGADİŞU (AA) - Somali’nin güneyinde düzenlenen operasyonda en az 20 Eş-Şebab üyesinin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Aşağı Cuba’da düzenlenen güvenlik operasyonunda 20’nin üzerinde Eş-Şebab üyesi ölürken, çok sayıda örgüt üyesi de yaralandı.

Operasyonu yapan Jubaland Güçleri’nden Khiyar Abdi Muhammed, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ölenlerin arasında üst düzey Eş-Şebab komutanlarının da olduğunu belirtti.

Muhammed, “Tüm bölge Eş-Şebab’tan temizlenene kadar operasyonlar devam edecek.” ifadesini kullandı.

Terör örgütü, ülkenin güneyindeki çok sayıda köy ve kasabayı işgali altında bulunduruyor.

#Eş-Şebab #somali
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