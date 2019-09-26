Sosyal girişimciler Göbeklitepe'de buluştu
- Toplumsal fayda yaratmak için çalışan sosyal girişimcilerin yol haritalarını çizmelerine yardımcı olan global platform Red Bull Amaphiko'nun yoğunlaştırılmış eğitim programı Red Bull Amaphiko Connect, Göbeklitepe'de yapıldı
ŞANLIURFA (AA) - Toplumsal sorunlara çözüm üretmek isteyen sosyal girişimcileri bir araya getirerek projelerine destek olmayı ve onları her anlamda geliştirmeyi amaçlayan bir platform olan Red Bull Amaphiko'nun eğitim programı Red Bull Amaphiko Connect, bu yıl Göbeklitepe'de gerçekleştirildi.
Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, daha iyi yarını inşa etmek için harekete geçen 12 girişimci, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de bir araya geldi.
Sunduğu kapsamlı eğitimler, paneller ve atölyeler aracılığıyla ağını geliştirmek ve fikir alışverişi yaparak trendleri yakalamak isteyen katılımcılar, program sayesinde fikirlerini gerçeğe dönüştürme fırsatı yakaladı.
Program kapsamında akademisyen ve sosyal girişimci Itır Erhart ve sanatçı Kalben, programda konuşmacı olarak yer aldı.
2 gün süren programda katılımcılar atölye çalışması da gerçekleştirdi.
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