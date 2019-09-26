Son Dakika
Marmara Denizi'nde deprem
Silivri açıklarında 3,6 büyüklüğünde deprem
Dünya Posta Birliğinin 3. Olağanüstü Kongresi
GÜNDEM ÖZETİ / 26 Eylül 2019
Taksim Camii’nin içi ilk kez görüntülendi
Bahçeli’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tebrik telefonu

Sosyal girişimciler Göbeklitepe'de buluştu

- Toplumsal fayda yaratmak için çalışan sosyal girişimcilerin yol haritalarını çizmelerine yardımcı olan global platform Red Bull Amaphiko'nun yoğunlaştırılmış eğitim programı Red Bull Amaphiko Connect, Göbeklitepe'de yapıldı

Genel 26.09.2019, 11:42
Sosyal girişimciler Göbeklitepe'de buluştu
banner63

ŞANLIURFA (AA) - Toplumsal sorunlara çözüm üretmek isteyen sosyal girişimcileri bir araya getirerek projelerine destek olmayı ve onları her anlamda geliştirmeyi amaçlayan bir platform olan Red Bull Amaphiko'nun eğitim programı Red Bull Amaphiko Connect, bu yıl Göbeklitepe'de gerçekleştirildi.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, daha iyi yarını inşa etmek için harekete geçen 12 girişimci, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de bir araya geldi.

Toplum sorunlarına somut çözümler arayan sosyal girişimcileri bir çatı altında toplayan uluslararası platform Red Bull Amaphiko'nun eğitim programı Red Bull Amaphiko Connect etkinliğinde 12 sosyal girişimci projelerinin temellerini attı.

Sunduğu kapsamlı eğitimler, paneller ve atölyeler aracılığıyla ağını geliştirmek ve fikir alışverişi yaparak trendleri yakalamak isteyen katılımcılar, program sayesinde fikirlerini gerçeğe dönüştürme fırsatı yakaladı.

Program kapsamında akademisyen ve sosyal girişimci Itır Erhart ve sanatçı Kalben, programda konuşmacı olarak yer aldı.

2 gün süren programda katılımcılar atölye çalışması da gerçekleştirdi.

#Göbeklitepe #Red Bull Amaphiko Connect #sosyal girişimci
Yorumlar (0)
20°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 26 Eylül 2019
İmsak 05:10
Güneş 06:33
Öğle 12:45
İkindi 16:07
Akşam 18:46
Yatsı 20:04
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 5 8
5. Denizlispor 5 8
6. Çaykur Rizespor 5 8
7. Galatasaray 5 8
8. Malatyaspor 5 7
9. Trabzonspor 5 6
10. Konyaspor 5 6
11. Beşiktaş 5 5
12. Başakşehir 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Antalyaspor 5 5
15. Ankaragücü 5 5
16. Kasımpaşa 5 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 14
2. Atletico Madrid 6 13
3. Athletic Bilbao 6 12
4. Granada 6 11
5. Barcelona 6 10
6. Real Sociedad 5 10
7. Sevilla 5 10
8. Villarreal 6 8
9. Real Betis 6 8
10. Getafe 6 7
11. Levante 6 7
12. Osasuna 6 7
13. Valencia 6 6
14. Real Valladolid 6 6
15. Deportivo Alaves 5 5
16. Celta de Vigo 5 5
17. Mallorca 6 4
18. Espanyol 5 4
19. Eibar 5 2
20. Leganés 6 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@