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Sosyal girişimciler Göbeklitepe’de buluşuyor

- Toplumsal fayda oluşturmak için çalışan sosyal girişimcilerin yol haritalarını çizmelerine yardımcı olan global platform Red Bull Amaphiko’nun yoğunlaştırılmış eğitim programı Red Bull Amaphiko Connect, bu yıl 24-25 Eylül tarihlerinde Göbeklitepe’de düzenlenecek

Genel 05.09.2019, 10:28
Sosyal girişimciler Göbeklitepe’de buluşuyor

İSTANBUL (AA) - Toplumsal sorunlara çözüm üretmek isteyen sosyal girişimcileri bir araya getirerek, projelerine destek olmayı ve onları her anlamda geliştirmeyi amaçlayan bir platform olan Red Bull Amaphiko’nun eğitim programı Red Bull Amaphiko Connect, bu yıl Göbeklitepe’de gerçekleşecek.

Red Bull açıklamasına göre, toplumsal fayda oluşturmak için çalışan sosyal girişimcilerin yol haritalarını çizmelerine yardımcı olan global platform Red Bull Amaphiko’nun yoğunlaştırılmış eğitim programı Red Bull Amaphiko Connect, bu yıl 24-25 Eylül tarihlerinde Göbeklitepe’de yapılacak.

Söz konusu program, projelerini hayata geçirmiş ya da fikir aşamasını henüz geçmiş erken aşama sosyal girişimcilere özel kapsamlı eğitim programları, paneller ve atölyeler sunacak. Bu yıl üçüncü kez gerçekleşecek Red Bull Amaphiko Connect’e katılmak için başvurular 10 Eylül’e kadar "www.redbull.com.tr/amaphiko" adresi üzerinden alınacak.

Red Bull Amaphiko Connect ile sosyal girişimler hem projelerini geliştirmek için bir arada olacak hem de tarihin en önemli dönüm noktalarından birine şahitlik eden Göbeklitepe’de çok özel seanslara da yer verecek olan özenle hazırlanmış bir eğitimden faydalanacak.

#Göbeklitepe #Red Bull Amaphiko Connect
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