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Sosyal medyada terör örgütü propagandasına tutuklama

- Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyadaki paylaşımlarıyla terör örgütünün propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Genel 12.10.2019, 21:23
Sosyal medyada terör örgütü propagandasına tutuklama

İSTANBUL (AA) - Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medya paylaşımlarıyla terör örgütü propagandası yaptıkları öne sürülen 3 kişi tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada halkı kin ve nefrete tahrik edici ve terör örgütü propagandası yapılan paylaşımlara yönelik çalışmasını sürdürüyor.

Bu kapsamda, harekatla ilgili sözde "bölgede yaşayan sivillerin hedef alındığı, Kürt halkının yok edildiği" şeklinde terör örgütüne destek paylaşımlarının yanı sıra örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adalet Sarayı'na çıkarıldı.

Savcılıkta ifadeleri alınan 4 şüpheliden 3'ü, tutuklanmaları talebiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilirken, 1 şüpheli de adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Hakimlik, 3 şüphelinin "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

- Operasyon

Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyada halkı kin ve nefrete tahrik edici paylaşım yapanların yakalanmasına yönelik çalışmalar neticesinde, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" ve ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçunu oluşturan paylaşımlar yapan 43 hesap tespit edilmişti.

Bu hesapların kullanıcılarından kimliği tespit edilen 5 şüpheliden 4'ü yakalanmıştı.

Ayrıca bu kapsamda, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçundan gözaltına alınan "diken.com.tr" adlı internet sitesinin sorumlu yazı işleri müdürü Fatih Gökhan Diler ile Birgün gazetesinin internet sorumlusu Hakan Demir de adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.


#paylaşım #Barış Pınar Harekatı
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